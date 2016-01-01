Наращивайте капитал 24 часа в сутки без личного присутствия с помощью роботов
ОТСУТСТВИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО ФАКТОРА И ЭМОЦИОНАЛЬНОЙ СОСТАВЛЯЮЩЕЙ СНИЖАЕТ РИСК
5 ЧИТ-КОДОВ MT4
Получайте ссылку на PDF книгу прямо сейчас
5 Чит-кодов Meta Тrader 4
Политика конфиденциальности
Бесплатная консультация
Политика конфиденциальности
Что такое Умный софт?
ЭТО ПРОВЕРЕННЫЕ СОВЕТНИКИ, СПЕЦ СКРИПТЫ И ИНДИКАТОРЫ ДЛЯ ТРЕЙДИНГА
РОБОТЫ В АРЕНДУ
Оплата за результат, если клиент не заработает с помощью нашего софта он ничего не платит
ПОДДЕРЖКА ТЕХНИКА
Всегда есть возможность обратиться в нашу компанию и получить поддержку специалиста
ДОЛЖНАЯ ОПТИМИЗАЦИЯ
Мы напоминаем про необходимость корректировок вашего советника
ОБЪЕКТИВНОСТЬ
Мы всегда говорим о рисках и хорошо знаем где они скрываются и как их лучше избегать
Технический специалист всегда на связи
ОБЩАЯ ЦЕЛЬ С КЛИЕНТОМ - ЗАЛОГ КАЧЕСТВА НАШИХ УСЛУГ
Виталий Азимов
ДЕЙСТВУЮЩИЙ ТРЕЙДЕРФИНАНСОВЫЙ СОВЕТНИК СО СТАЖЕМ 8 ЛЕТЗакончил КБГУ, получил диплом математика, системного программиста.
6 лет работы руководителем отдела продаж в консалтинговой компании в сфере инвестиций, затем 2 года управления московским филиалом
В данный момент работа в техническом отделе и обслуживание ключевых клиентов, использующих наш софт
Роботы прошедшие торговлю
ЭТО ИСКЛЮЧЕНИЕ ДО 90% ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО ФАКТОРА ИЗ ТРЕЙДИНГА
СОВЕТНИКИ 2018
SAISAN 2.1
Cеточный советник торгующий с помощью индикатора Stochastic
Высокочастотный торговый робот SAISAN
SAISAN S разработан специально для тех трейдеров, которые не любят рискованные мелкие сделки, а предпочитают баланс и размеренность во всём, особенно в таком деле, как трейдинг на валютном рынке.
Открытие ордера в данном сеточном советнике осуществляется по индикатору Stochastic, а диапазон настроек достаточно широк. Хотя этот торговый робот основан на теории Мартингейла, риск в нём довольно умеренный.
Прибыль (а именно так с японского переводится название) этот форекс-помощник показывает тоже умеренную, однако его можно запустить одновременно хоть на 25 и более валютных парах. Да, этот советник выделяется тем, что это высоко-диверсифицированный робот. Так что если не любите “хранить все яйца в одной корзине”, устанавливайте SAISAN S.
Закажите консультацию
Политика конфиденциальности
SPIDER ONE
Высокочастотный робот торгующий по стратегии скальпинга
Высокочастотный торговый робот SpiderOne
Принцип работы торгового робота SpiderOne довольно прост, установив его, сделки будут открываться автоматически и, подобно плетению паутины, поочередно на покупку и продажу. Данный робот является безиндикаторным скальпером, поэтому настоятельно рекомендуем Вам отключать его работу на время выхода важных экономических или политических новостей.
Сигналы этого советника к открытию сделок основываются на классической стратегии пробоя определенной цены, выставленной вручную. Да, с абсолютной уверенностью можем сказать, что это один из самых агрессивных и рискованных форекс-помощников, что сегодня есть на рынке. Некоторые из трейдеров даже сравнивают его с рулеткой из-за его скриптов, прописанных по теории Мартингейла. Но не из любви ли к риску Вы стали трейдером?
Закажите консультацию
Политика конфиденциальности
GIC EXPERT
Робот основанный на алгоритме, исключающем индикаторы
Высокочастотный торговый робот GICExpert
Советник GICExpert позволит трейдеру, установившему его, поставить процесс увеличения прибыли на полностью автоматизированный поток. Принцип действий данного торгового робота основан на стратегии, определенной Мартингейлом.
Этот помощник основан на торговом алгоритме, исключающем использование индикаторов, и позволяет осуществлять стабильно прибыльную торговлю на одной валютной паре. Диапазон настроек этого форекс-помощника довольно широк, но в то же время очень прост и, если правильно их использовать, то результат
Вашей торговли на бирже будет положительным. На основании коэффициента Proffactor и уровня Takeprofit форекс-советник самостоятельно поможет закрыть серию операций на пике доходности. В отличие от человека робот работает по заданному алгоритму круглосуточно и принимает решения бесстрастно с неизменно высоким уровнем концентрации.
Закажите консультацию
Политика конфиденциальности
PROFIT LOCK BOT
Советник торгующий с помощью индикаторов: Moving Average и RSI
Высокочастотный торговый робот ProfitLockBot
ProfitLockBot - это роботизированный советник, обладающий широчайшим диапазоном настроек. Этот торговый помощник открывает ордера по тренду рынка с помощью двух индикаторов: Moving Average и RSI. Фиксация прибыльных позиций происходит как по усредняющему TakeProfit сетки сделок, так и по TP отдельного ордера.
В целом, ProfitLockBot довольно агрессивен в своей стратегии. Но почему же тогда стоит отдать предпочтение именно этому торговому роботу? Тут и из названия становится ясно, что этот форекс-робот открывает локирующие ордера, которые выдерживают самые неожиданные развороты рынка. Трейдер может спать спокойно, любая волатильность, которая не была спрогнозирована анализом, а вызвана выходом новостей, не приведет к шокирующим просадкам.
Закажите консультацию
Политика конфиденциальности
FISHER BOT
Трендовый робот торгующий по стратегии скальпинга
Высокочастотный торговый робот FisherBot
Торговый робот FisherBot даже своим названием говорит о том, что, установив его, Вас ждет неплохой “улов” прибыли. Если Вы не любитель корпеть над “скальпингом” вручную, а сама стратегия высокочастотной торговли Вас привлекает, то этот трендовый робот будет открывать множество сделок за Вас.
Огромным преимуществом данного форекс-помощника является его скрипт, он будет открывать сделки сеточно и, если не удастся закрыть ордера с необходимой удельной доходностью, скрипт будет стараться закрыть сделки без убытка. Такой форекс-советник имеет возможность открывать сделки на buy и sell одновременно на одной валютной паре или только в сторону, автоматически определяемую скриптом. Также возможна установка направления торговли вручную.
Еще следует отметить, что этот робот можно настроить по времени и дате когда FisherBot должен работать или наоборот, не открывать сделки, что удобно при выводе заработанных средств или выходе сильных фундаментальных событий на рынке.
Закажите консультацию
Политика конфиденциальности
СОВЕТНИКИ 2019
SCALP HUNTER
Мультивалютный робот торгующий по стратегии скальпинга
Высокочастотный торговый робот ScalpHunter
ScalpHunter - этот роботизированный охотник за скальпами является двухрежимным, что позволяет ему открывать прибыльные сделки как во флете, так и по тренду. Настройка данного индикатора происходит вручную, однако даже стандартные, “заводские” параметры дают неплохой профит. Сигналом для открытия ордера служит пересечение RSI верхнего или нижнего уровня.
Изначально разработчики создавали этот форекс-помощник для торговли на EURUSD. Однако во время тестирования показал неплохие результаты на GBPUSD и AUDUSD. ScalpHunter усредняющий робот, его стратегия построена таким образом, чтобы собрать определенное количество профита за меньшее количество пунктов, от направления тренда, то есть робот усредняет тейкпрофит однонаправленных ордеров, что минимизирует риск недополучить прибыль от разворота рынка в случае выхода неожиданных новостей.
Закажите консультацию
Политика конфиденциальности
MARTIN FIX
Мультивалютный робот торгующий по сеточной стратеги
Высокочастотный торговый робот MartinFix
Сеточный форекс-советник MartinFix представляет собой помощника, который прекрасно справляется со своими функциями и торгует на всех инструментах.
Одновременно этот торговый робот можно применять на 5 валютных парах, однако, следует выделить, что лучшие результаты он показывает на NZD/AUD. Конечно, MartinFix основан на теории Мартингейла, что обеспечивает высокий профит-фактор Ваших сделок. Открытие ордера с этим автоматизированным советником осуществляется по индикатору Stochastic.
Во избежание крупных просадок на gap-ах после выходных, данный форекс-помощник закрывает все ордера в пятницу вечером. Значительным отличием робота MartinFix от его “собратьев” является его довольно широкий диапазон настроек, что позволит Вам вручную выставить необходимые параметры для получения прибыли.
Закажите консультацию
Политика конфиденциальности
JP MOVING BOT
Cоветник торгующий по стратегии скальпинга с функцией Мартингейла
Высокочастотный торговый робот JpMovingBot
Торговый робот JpMovingBot отлично подойдет тем, кто предпочитает консервативную и умеренную торговлю. Основой для его создания послужил всем известный Moving Average, однако этот советник срабатывает на пересечении двух скользящих средних. JpMovingBot является скальпером с функцией Мартингейла и торгует по тренду рынка.
Для наиболее комфортной торговли данный форекс-помощник рекомендуется использовать на стабильных инструментах Тихоокеанской сессии. Минимальной суммой в 500$ на одну валютную пару Вы обеспечите себе сбалансированную торговлю с этим торговым советником. Для максимизации профита и закрытия сделок этот индикатор использует TrailingStop. Большим плюсом данного робота являются скрипты, они продуманы и заточены под фиксацию Вашей прибыли.
Закажите консультацию
Политика конфиденциальности
MIND BOT
Мультивалютный робот торгующий по сеточной стратегии
Высокочастотный торговый робот MindBot
Умный автоматизированный помощник MindBot не для тех, кто любит зарабатывать на рынке Форекс умеренно и по чуть-чуть. Этот торговый робот прибылен ровно настолько, насколько он агрессивен.
Однако разработчики позаботились о спокойствии трейдеров и, несмотря на всю агрессивность принципов открытия ордеров, софт данного робота прописан так, что не допускает перерасхода маржи, ограничивая количество умножения ордеров при помощи параметра Limit в своих настройках.
Самым главным преимуществом MindBot перед аналогичными роботизированными советниками является соблюдение всех канонов Money Management: торговый робот отлично перекрывает убыточные сделки, просчитывая умножение ордера в противоположную сторону параметром MegaLot, что задается в настройках.
Закажите консультацию
Политика конфиденциальности
BALANCE BOT
Трендовый торговый помощник торгующий по сеточной стратегии
Высокочастотный торговый робот BalanceBot
BalanceBot это форекс-эксперт, который открывает отложенные ордера BuyLimit и SellLimit на расстоянии, полученном из расчета по теории Ганна. Этот роботизированный помощник является сеточником и для входа в сделку оснащен уникальными математическими фильтрами, один из этих фильтров — создание канала на основе данных по торговым сессиям.
Скрипты и принцип работы данного форекс-помощника построены таким образом, чтобы, в случае разворота, цена не зацепила отложенные ордера противоположной стороны, при срабатывании одной из сеток вторая удаляется автоматически. Данный торговый робот, как нетрудно догадаться из названия, отличается своей сбалансированной и неагрессивной торговлей, что подходит для тех, кто знает: "Тише едешь — дальше будешь" и тем, кто только начинает свой путь трейдера.
Закажите консультацию
Политика конфиденциальности
ИНДИКАТОРЫ
Антистесс
Внутри дня
Время до закрытия свечи
Лотометр
Настрадамус 2
Панель бдительности
Трендовик
Профитометр
Стрелочники
В связи с постоянным изменением тела свечи на графике трудно визуально определить возможность входа. Так, на экране свеча в 1 сантиметр может содержать 3 пункта, а может и 30. Шкала справа не всегда удобна.
Этот индикатор показывает силу движения и возможность более спокойного входа с визуальной оценкой достижения будущей цели.
В связи с постоянным изменением тела свечи на графике трудно визуально определить возможность входа. Так, на экране свеча в 1 сантиметр может содержать 3 пункта, а может и 30. Шкала справа не всегда удобна.
Этот индикатор показывает силу движения и возможность более спокойного входа с визуальной оценкой достижения будущей цели.
На втором графике 100 пунктов — ничто. Никакой индикатор не предскажет.
Это пример внешне похожих графиков с контролем данным индикатором.
Настройка индикатора простая — установить величину будущей цели по StopLoss или TakeProfit симметрично для BUY и SELL.
Рисует в окне индикаторацветные участки разделяя ими дни недели помогает ориентироватся при торговле.
Область применения очень широка, от отслеживания тренда внутри дня или недели, до определения особо волотильных сессий
Показывает время до окончания свечи. В настройках Вы можете поменять угол привязки к монитору и размер шрифта.
Поможет определить, сколько уже формируется свеча и через, сколько начнет формироваться новая.
Индикатор показывает суммарный объем и профит сделок по каждому направлению. Контроль ведется только по инструменту, на котором расположен индикатор.
Если я торгую на нескольких символах и в данный момент у меня развёрнут во всё окно график только одного символа, мне хотелось бы видеть информацию по всем символам. Можно конечно индикатор iExposure использовать. Только он в дополнительном окне и занимает много места, а так как у Вас в главном окне дополнительного места не надо.
удалите строку "if(OrderSymbol()==Symbol())" и индикатор будет показывать сумму профита и лотов по всем инструментам
В основу индикатора, вшит индикаторы сопротивления тренда.
Принцип работы: Когда рынок перекуплен или перепродан, индикатор рисует на графике уровень сопротивления, который график не пробьет.
Индикатор, который служит заменой стандартной вкладки Terminal. Внешне индикатор представляет собой некое подобие таблицы и состоит из нескольких элементов:
Строка с описанием столбцов;
Открытые ордера;
Суммарная информация по открытым ордерам;
Суммарная информация по закрытым ордерам за текущий день.
Настройки индикатора
Graph corner for attachment - угол привязки к графику экрана;
Font - шрифт;
Fontsize - размер шрифта;
Text color - цвет текста;
Profit color - цвет профита;
Loss color - цвет убытка;
Offset text vertically - смещение текста по вертикали;
Step displacement text vertically - шаг смещения текста по вертикали;
X coordinate of the first column - координата X первой колонки;
X coordinate of the second column - координата X второй колонки;
X coordinate of the third column - координата X третьей колонки;
X coordinate of the fourth column - координата X четвёртой колонки;
X coordinate of the fifth column - координата X пятой колонки;
X coordinate of the sixth column - координата X шестой колонки.
Удобен как при работе с роботом, так и на новостях, так как за балансом, прибылью и новостями можно следить одновременно.
Индикатор представляет собой линии поддержки и сопротивления (границы канала), строящиеся на основе адаптивных скользящих средних по ценам High и Low. Изначально задумывался под пару USDJPY, но принципиальных особенностей нет, параметры можно подобрать для любой пары. Для разных таймфреймах входные параметры могут отличаться, поэтому сделано несколько ориентировочных сетов.
В качестве сигналов можно рассмотреть следующие:
При боковом движении покупка от нижней линии, продажа от верхней.
При восходящей/нисходящем тренде покупка/продажа от средней линии.
При пробое канала открытие позиции в сторону пробоя.
Сигналы от данного индикатора требуют уточнения и дополнительной интерпретации. Обращаюсь к трейдерам: подскажите, пожалуйста, есть ли смысл и как использовать данный индикатор?
Индикатор визуальной линии прибыли в валюте депозита. Работает только при наличии открытых позиций в рынке по символу на котором установлен индикатор. Линию можно двигать мышкой.
Будет полезен при работе с роботами, так как легко отследить предполагаемую прибыль по всей валютной паре.
В основу стрелочных индикаторов, вшиты обычные трендовые индикаторы и осцилляторы.
Принцип работы:
Когда индикатор подает сигнал, на графике появляется стрелочка, которая показывает изменение направления тренда, как на изображении:
РОБО-ИНДИКАТОРЫ
AutoFibo
Ficsator
Алгоритм построения фибо сетки - сначала сканируем график от бара №1 к Bars - ищем подходящий пик или минимум цен для начальной точки 0 фибо сетки. От каждой подходящей точки запускается обратное сканирование графика слева направо к бару №1 - поиск точки 100 для фибо сетки. Если такая точка найдена, то проверяется качество отката - он должен точно вписываться в один из фибо уровней 61.8, 50, 38.2, или 23.6 Точность установлена 3% от размера фибо сетки в высоту. Если все проверки пройдены - делается расчет сигналов к открытию сделок. Пока в советнике 2 сигнала - отскок от уровня где был найден откат и пробой уровня 100
Но есть много идей по дополнительным сигналам. Советник задним числом рисует 2 линии где были найдены сигналы к открытию - на пробой и на отскок. Если найдены обе фибо сетки - бычья и медвежья, рисуется та, у которой начальный бар 0 ближе к бару №1
В этой версии советника добавлена возможность поиска и построения линий дивергенции на индикаторе МАКД
Добавлены 2 сигнала для трейдера в случае обнаружения бычьей или медвежьей дивергенции на баре №1
Рисует крестик справа на открытом ордере, нажав на который ордер закрывается, величину можно регулировать.
Удобство:
При мониторинге новостей или использовании индикаторов, есть возможность быстро закрыть необходимый ордер.
СКРИПТЫ
Удалить отложки
Разворот сделки
Закрыть сделки
Удалить объекты
Создать отложки
Закрыть прибыль
Закрыть убытки
Закрыть всё
Человек/робот
Remove Pending – удалить все отложенные ордера
Reverse – закрыть текущий ордер по данной паре и открыть противоположный. Разворот позиции.
DwnldHist – закачать все котировки по данной паре
Delete All Graf – удалить все графические объекты с графика
Open Limits – скрипт с возможностью открытия 2 отложенных ордеров по обе стороны от текущей цены.
Close All Profit – закрыть все прибыльные ордера
Remove Loss – закрыть все убыточные ордера
CloseThemAll – закрыть абсолютно все ордера в терминале
Open Order – скрипт для открытия ордеров с заданным Magic Number. Необходим в случаях, когда нужно чтобы советник подхватил открытый вручную приказ
Как мы работаем
ПРИСЛЕДУЕМ ОБЩУЮ ЦЕЛЬ С КЛИЕНТОМ
01
АРЕНДА СОФТА
Роботы прошиваются под номер
брокерского счета клиента и отправляются
на почту готовыми к установке.
02
ЗАПУСК НА VPS СЕРВЕРЕ
Для стабильной работы без сбоев
электричества и интернета, роботы
устанавливаются на удаленный сервер.
03
АНАЛИЗ И КОРРЕКЦИИ
Для наблюдения на смартфон устанавливается
приложение Meta Trader 4, изменение
настроек осуществляется на сервере.
04
ОПЛАТА
Аренда оплачивается по результатам
полученной прибыли, если клиент
не заработал - ничего не платит.
Аренда торговых роботов
ИСПОЛЬЗУЙТЕ СОФТ С ОПЛАТОЙ ЗА РЕЗУЛЬТАТ
START
Капитал от
$1000
комиссия за аренду 30% с прибыли
Торговый робот
Поддержка специалиста
Правильные индикаторы
Торговые скрипты
Подписка на Telegram канал
5 PDF файлов и чек-листы
Бесплатный VPS сервер
Пакет "START"
Политика конфиденциальности
SILVER
Капитал от
$5000
комиссия за аренду 20% с прибыли
Торговый робот
Поддержка специалиста
Правильные индикаторы
Торговые скрипты
Подписка на Telegram канал
5 PDF файлов и чек-листы
Бесплатный VPS сервер
Пакет "Silver"
Политика конфиденциальности
GOLD
Капитал от
$20000
комиссия за аренду 10% с прибыли
Торговый робот
Поддержка специалиста
Правильные индикаторы
Торговые скрипты
Подписка на Telegram канал
5 PDF файлов и чек-листы
Бесплатный VPS сервер
Пакет "Gold"
Политика конфиденциальности
Преимущества использования софта
САМОСТОЯТЕЛЬНЫЙ ТРЕЙДИНГ НЕ ТРЕБУЮЩИЙ БОЛЬШОГО ОПЫТА
ОТСУТСТВИЕ 3-Х ЛИЦ
Пароли от брокерских счетов и личных кабинетов только у их владельцев
НЕ ЗАБИРАЕТ ВРЕМЯ
После установки при необходимости один раз в две недели осуществлять коррекцию
ОПТИМАЛЬНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ
Каждый пользователь в состоянии сам регулировать сочетание доходности и риска
РАБОТАЕТ 24 ЧАСА
Возможность торговать во всех торговых сессиях с целю сбора всей волатильности
Осведомлен значит вооружен
ПОНИМАНИЕ ИНСТРУМЕНТОВ УВЕЛИЧИВАЕТ ВЕРОЯТНОСТЬ УСПЕХА
КРЕДИТНОЕ ПЛЕЧО
Изучите механизм работы кредитных плечей, большинство неудач именно из за них
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
Помните что по закону РФ только вы несете ответственность за результаты своей торговли
БРОКЕРСКАЯ КОМПАНИЯ
Найдите брокера с обработкой сделок менее 0.5 секунд и низкими комиссиями за сделку
РОБОТ НЕ ИНТЕЛЛЕКТ
Корректируйте робота один раз в неделю и не допускайте просадок более 20-30% от депозита
Методички для начинающих спекулянтов
КЛЮЧЕВЫЕ МОМЕНТЫ КОТОРЫЕ ДОЛЖЕН ЗНАТЬ КАЖДЫЙ ТРЕЙДЕР
5 ЧИТ-КОДОВ META TRADER 4
Получайте ссылку на файл
ТОП 5 ПРИЧИН ПОТЕРЬ НА ФОРЕКС
Получайте ссылку на файл
6 ПРИЗНАКОВ МОШЕННИКОВ
Получайте ссылку на файл
5 ФАКТОВ ТОРГОВЛИ В ПРИБЫЛЬ
Получайте ссылку на файл
7 НЮАНСОВ ПОКУПКИ АКЦИЙ
Получайте ссылку на файл
Отзывы наших пользователей
Робот работает устойчиво!
Торговал на фондовом рынке и на Forex около 2-х лет в свободное от работы время: привлекал управляющих, торговал самостоятельно под руководством опытных менеджеров, подключался к мастерам, использовал роботы. Но рано или поздно депозит сливался. Этот робот проверил в течение месяца на Demo-счете. Подключился реальным счетом около двух месяцев: робот работает устойчиво, прибыль хотя и не очень большая, но постоянная. Этот робот подходит для консервативных инвесторов, позволяет получать постоянную прибыль, не отвлекаясь от основной работы.
С уважением Н.В. Козлов
Отлично себя оправдал робот!
Отлично себя оправдал робот! Динамика постоянно-положительная, все по тейку. В добавок торгует круглосуточно, так что прибыль капает постоянно.Конечно в месяц делает не много, максимум который я наблюдал пока что составляет 8,4 процентов, хотелось бы порой видеть больше. Тем не менее я более чем уверен, что счёт будет жить, при такой торговле вечно.
Дмитрий Помойнецкий
Прибыль практически ежедневно!
В торговле на Forex уже достаточно давно. За это время успел перепробовать различные "чудо" индикаторы, "гарантированные" способы заработка, "гениальных" управляющих средствами... Однако, все эти методы "заработка" отличались одной общей чертой - депозит рано или поздно сливался... Узнал о роботе сравнительно недавно (около двух месяцев назад). За это время и робот, и его создатели зарекомендовали себя как достойные внимания и уважения!!!Прибыль практически ежедневно, просадки минимальные по размеру и по времени...Теперь жалею, что такого инструмента заработка не было раньше....Рекомендую Вам попробовать и убедиться в действии робота!!!
Сергей Шаталов
Компании зарекомендовали себя с положительной стороны
Работаю с рекомендуемыми RevizorFX брокерами - компании зарекомендовали себя с положительной стороны. Т.е. проблемы, возникающие со некоторыми брокерами - длительность вывода средств, некорректные котировки и т.д. отсутствуют. При работе с этими брокерами можно быть уверенным, что результаты торговли зависят исключительно от тебя.
Пронин С. В..
В целом торговля идёт успешно!
Подключился к торговому роботу в конце января 2016 г. Первоначальный депозит был порядка 200 $. За первые две недели торговли депозит увеличился на 40 $.После этого я увеличил депозит на 1000 $. В настоящее время общая прибыль составила порядка 140 $. В целом торговля идёт успешно.
С уважением, Ермолов Ю.А.
Это стабильный заработок!
Занимаюсь торговлей на финансовом рынке довольно продолжительное время, но стабильного заработка так и не видела. Данный робот вызвал интерес, так как мне не обещали заоблачную прибыль. Доверилась сразу и не пожалела - это стабильный заработок, крепкие нервы и масса свободного времени. Советую!
Полина Васильевна
Стабильно 10-30% в месяц!
Торговлей занимаюсь уже давно перепробовал разных роботов, но этот робот SaiSan 2.0 произвел впечатление, уже торгую около 3 месяцев это очень круто, стабильно 10-30% в месяц.
Сергей Левашов
7 дней подписки на канал RevizorFX
УСПЕЕТЕ ИЗУЧИТЬ СТАТИСТИКУ, ПРОСМОТРЕТЬ ТЕСТЕРЫ И ВЫБРАТЬ СВОЕГО РОБОТА
RevizorFX является партнером компании ООО "Компания Брокеркредитсервис" действующей на основании лицензии №154-04434-100000.
Политика конфиденциальности
В соответствии с федеральным законом от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных», заполняя поля заявки, вы даете согласие на обработку персональных данных (любой информации, относящейся к Вам как к Субъекту персональных данных, в том числе фамилии, имени, отчества, адреса, телефона и другой информации) какими угодно способами, а также даете согласие на обработку указанных персональных данных в целях продвижения товаров, работ, услуг на рынке, предоставляемых LEMONGROUP, путем осуществления прямых контактов с вами с помощью средств связи.
Согласие может быть отозвано вами в любое время на основании письменного заявления. LEMONGROUP гарантирует конфиденциальность и сохранность предоставленных вами сведений. Согласие на обработку персональных данных действует на неопределенный срок, если иное не предусмотрено законодательством РФ.