УМНЫЙ СОФТ ДЛЯ ТОРГОВЛИ НА БИРЖЕ

Наращивайте капитал 24 часа в сутки без личного присутствия с помощью роботов

ОТСУТСТВИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО ФАКТОРА И ЭМОЦИОНАЛЬНОЙ СОСТАВЛЯЮЩЕЙ СНИЖАЕТ РИСК

5 ЧИТ-КОДОВ MT4

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5 Чит-кодов Meta Тrader 4

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Что такое Умный софт?

ЭТО ПРОВЕРЕННЫЕ СОВЕТНИКИ, СПЕЦ СКРИПТЫ И ИНДИКАТОРЫ ДЛЯ ТРЕЙДИНГА

РОБОТЫ В АРЕНДУ

Оплата за результат, если клиент не заработает с помощью нашего софта он ничего не платит

ПОДДЕРЖКА ТЕХНИКА

Всегда есть возможность обратиться в нашу компанию и получить поддержку специалиста

ДОЛЖНАЯ ОПТИМИЗАЦИЯ

Мы напоминаем про необходимость корректировок вашего советника

ОБЪЕКТИВНОСТЬ

Мы всегда говорим о рисках и хорошо знаем где они скрываются и как их лучше избегать

Технический специалист всегда на связи

ОБЩАЯ ЦЕЛЬ С КЛИЕНТОМ - ЗАЛОГ КАЧЕСТВА НАШИХ УСЛУГ

Виталий Азимов

ДЕЙСТВУЮЩИЙ ТРЕЙДЕРФИНАНСОВЫЙ СОВЕТНИК СО СТАЖЕМ 8 ЛЕТЗакончил КБГУ, получил диплом математика, системного программиста. 

6 лет работы руководителем отдела продаж в консалтинговой компании в сфере инвестиций, затем 2 года управления московским филиалом

В данный момент работа в техническом отделе и обслуживание ключевых клиентов, использующих наш софт

Роботы прошедшие торговлю

ЭТО ИСКЛЮЧЕНИЕ ДО 90% ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО ФАКТОРА ИЗ ТРЕЙДИНГА

СОВЕТНИКИ 2018

SAISAN 2.1

Cеточный советник торгующий с помощью индикатора Stochastic

Высокочастотный торговый робот SAISAN

SAISAN S разработан специально для тех трейдеров, которые не любят рискованные мелкие сделки, а предпочитают баланс и размеренность во всём, особенно в таком деле, как трейдинг на валютном рынке. 

Открытие ордера в данном сеточном советнике осуществляется по индикатору Stochastic, а диапазон настроек достаточно широк. Хотя этот торговый робот основан на теории Мартингейла, риск в нём довольно умеренный. 

Прибыль (а именно так с японского переводится название) этот форекс-помощник показывает тоже умеренную, однако его можно запустить одновременно хоть на 25 и более валютных парах. Да, этот советник выделяется тем, что это высоко-диверсифицированный робот. Так что если не любите “хранить все яйца в одной корзине”, устанавливайте SAISAN S.

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SPIDER ONE

Высокочастотный робот торгующий по стратегии скальпинга

Высокочастотный торговый робот SpiderOne

Принцип работы торгового робота SpiderOne довольно прост, установив его, сделки будут открываться автоматически и, подобно плетению паутины, поочередно на покупку и продажу. Данный робот является безиндикаторным скальпером, поэтому настоятельно рекомендуем Вам отключать его работу на время выхода важных экономических или политических новостей. 

Сигналы этого советника к открытию сделок основываются на классической стратегии пробоя определенной цены, выставленной вручную. Да, с абсолютной уверенностью можем сказать, что это один из самых агрессивных и рискованных форекс-помощников, что сегодня есть на рынке. Некоторые из трейдеров даже сравнивают его с рулеткой из-за его скриптов, прописанных по теории Мартингейла. Но не из любви ли к риску Вы стали трейдером?

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GIC EXPERT

Робот основанный на алгоритме, исключающем индикаторы

Высокочастотный торговый робот GICExpert

Советник GICExpert позволит трейдеру, установившему его, поставить процесс увеличения прибыли на полностью автоматизированный поток. Принцип действий данного торгового робота основан на стратегии, определенной Мартингейлом. 

Этот помощник основан на торговом алгоритме, исключающем использование индикаторов, и позволяет осуществлять стабильно прибыльную торговлю на одной валютной паре. Диапазон настроек этого форекс-помощника довольно широк, но в то же время очень прост и, если правильно их использовать, то результат 

Вашей торговли на бирже будет положительным. На основании коэффициента Proffactor и уровня Takeprofit форекс-советник самостоятельно поможет закрыть серию операций на пике доходности. В отличие от человека робот работает по заданному алгоритму круглосуточно и принимает решения бесстрастно с неизменно высоким уровнем концентрации.

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PROFIT LOCK BOT

Советник торгующий с помощью индикаторов: Moving Average и RSI

Высокочастотный торговый робот ProfitLockBot

ProfitLockBot - это роботизированный советник, обладающий широчайшим диапазоном настроек. Этот торговый помощник открывает ордера по тренду рынка с помощью двух индикаторов: Moving Average и RSI. Фиксация прибыльных позиций происходит как по усредняющему TakeProfit сетки сделок, так и по TP отдельного ордера. 

В целом, ProfitLockBot довольно агрессивен в своей стратегии. Но почему же тогда стоит отдать предпочтение именно этому торговому роботу? Тут и из названия становится ясно, что этот форекс-робот открывает локирующие ордера, которые выдерживают самые неожиданные развороты рынка. Трейдер может спать спокойно, любая волатильность, которая не была спрогнозирована анализом, а вызвана выходом новостей, не приведет к шокирующим просадкам.

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FISHER BOT

Трендовый робот торгующий по стратегии скальпинга

Высокочастотный торговый робот FisherBot

Торговый робот FisherBot даже своим названием говорит о том, что, установив его, Вас ждет неплохой “улов” прибыли. Если Вы не любитель корпеть над “скальпингом” вручную, а сама стратегия высокочастотной торговли Вас привлекает, то этот трендовый робот будет открывать множество сделок за Вас. 

Огромным преимуществом данного форекс-помощника является его скрипт, он будет открывать сделки сеточно и, если не удастся закрыть ордера с необходимой удельной доходностью, скрипт будет стараться закрыть сделки без убытка. Такой форекс-советник имеет возможность открывать сделки на buy и sell одновременно на одной валютной паре или только в сторону, автоматически определяемую скриптом. Также возможна установка направления торговли вручную. 

Еще следует отметить, что этот робот можно настроить по времени и дате когда FisherBot должен работать или наоборот, не открывать сделки, что удобно при выводе заработанных средств или выходе сильных фундаментальных событий на рынке.

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Как мы работаем

ПРИСЛЕДУЕМ ОБЩУЮ ЦЕЛЬ С КЛИЕНТОМ

01

АРЕНДА СОФТА

Роботы прошиваются под номер

брокерского счета клиента и отправляются

на почту готовыми к установке.

02

ЗАПУСК НА VPS СЕРВЕРЕ 

Для стабильной работы без сбоев 

электричества и интернета, роботы 

устанавливаются на удаленный сервер.

03

АНАЛИЗ И КОРРЕКЦИИ

Для наблюдения на смартфон устанавливается

приложение Meta Trader 4, изменение 

настроек осуществляется на сервере. 

04

ОПЛАТА

Аренда оплачивается по результатам

полученной прибыли, если клиент

не заработал - ничего не платит.

Аренда торговых роботов

ИСПОЛЬЗУЙТЕ СОФТ С ОПЛАТОЙ ЗА РЕЗУЛЬТАТ

START

Капитал от 

$1000

 комиссия за аренду 30% с прибыли

Торговый робот

Поддержка специалиста

Правильные индикаторы

Торговые скрипты 

Подписка на Telegram канал

5 PDF файлов и чек-листы

Бесплатный VPS сервер

Пакет "START"

Политика конфиденциальности

SILVER

Капитал от

$5000

комиссия за аренду 20% с прибыли

Торговый робот

Поддержка специалиста

Правильные индикаторы

Торговые скрипты 

Подписка на Telegram канал

5 PDF файлов и чек-листы

Бесплатный VPS сервер

Пакет "Silver"

Политика конфиденциальности

GOLD

Капитал от

$20000

комиссия за аренду 10% с прибыли

Торговый робот

Поддержка специалиста

Правильные индикаторы

Торговые скрипты 

Подписка на Telegram канал

5 PDF файлов и чек-листы

Бесплатный VPS сервер

Пакет "Gold"

Политика конфиденциальности

Преимущества использования софта

САМОСТОЯТЕЛЬНЫЙ ТРЕЙДИНГ НЕ ТРЕБУЮЩИЙ БОЛЬШОГО ОПЫТА

ОТСУТСТВИЕ 3-Х ЛИЦ

Пароли от брокерских счетов и личных кабинетов только у их владельцев

НЕ ЗАБИРАЕТ ВРЕМЯ

После установки при необходимости один раз в две недели осуществлять коррекцию

ОПТИМАЛЬНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ

Каждый пользователь в состоянии сам регулировать сочетание доходности и риска

РАБОТАЕТ 24 ЧАСА

Возможность торговать во всех торговых сессиях с целю сбора всей волатильности

Осведомлен значит вооружен

ПОНИМАНИЕ ИНСТРУМЕНТОВ УВЕЛИЧИВАЕТ ВЕРОЯТНОСТЬ УСПЕХА 

КРЕДИТНОЕ ПЛЕЧО

Изучите механизм работы кредитных плечей, большинство неудач именно из за них

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

Помните что по закону РФ только вы несете ответственность за результаты своей торговли 

БРОКЕРСКАЯ КОМПАНИЯ

Найдите брокера с обработкой сделок менее 0.5 секунд и низкими комиссиями за сделку

РОБОТ НЕ ИНТЕЛЛЕКТ

Корректируйте робота один раз в неделю и не допускайте просадок более 20-30% от депозита

Методички для начинающих спекулянтов

КЛЮЧЕВЫЕ МОМЕНТЫ КОТОРЫЕ ДОЛЖЕН ЗНАТЬ КАЖДЫЙ ТРЕЙДЕР 

5 ЧИТ-КОДОВ META TRADER 4 

Получайте ссылку на файл

ТОП 5 ПРИЧИН ПОТЕРЬ НА ФОРЕКС

Получайте ссылку на файл

6 ПРИЗНАКОВ МОШЕННИКОВ

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5 ФАКТОВ ТОРГОВЛИ В ПРИБЫЛЬ

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7 НЮАНСОВ ПОКУПКИ АКЦИЙ

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Отзывы наших пользователей

Робот работает устойчиво! 

Торговал на фондовом рынке и на Forex около 2-х лет в свободное от работы время: привлекал управляющих, торговал самостоятельно под руководством опытных менеджеров, подключался к мастерам, использовал роботы. Но рано или поздно депозит сливался. Этот робот проверил в течение месяца на Demo-счете. Подключился реальным счетом около двух месяцев: робот работает устойчиво, прибыль хотя и не очень большая, но постоянная. Этот робот подходит для консервативных инвесторов, позволяет получать постоянную прибыль, не отвлекаясь от основной работы.

С уважением Н.В. Козлов

Отлично себя оправдал робот!


Отлично себя оправдал робот! Динамика постоянно-положительная, все по тейку. В добавок торгует круглосуточно, так что прибыль капает постоянно.Конечно в месяц делает не много, максимум который я наблюдал пока что составляет 8,4 процентов, хотелось бы порой видеть больше. Тем не менее я более чем уверен, что счёт будет жить, при такой торговле вечно.

Дмитрий Помойнецкий

Прибыль практически ежедневно!

В торговле на Forex уже достаточно давно. За это время успел перепробовать различные "чудо" индикаторы, "гарантированные" способы заработка, "гениальных" управляющих средствами... Однако, все эти методы "заработка" отличались одной общей чертой - депозит рано или поздно сливался... Узнал о роботе сравнительно недавно (около двух месяцев назад). За это время и робот, и его создатели зарекомендовали себя как достойные внимания и уважения!!!Прибыль практически ежедневно, просадки минимальные по размеру и по времени...Теперь жалею, что такого инструмента заработка не было раньше....Рекомендую Вам попробовать и убедиться в действии робота!!!

Сергей Шаталов

Компании зарекомендовали себя с положительной стороны

Работаю с рекомендуемыми RevizorFX брокерами - компании зарекомендовали себя с положительной стороны. Т.е. проблемы, возникающие со некоторыми брокерами - длительность вывода средств, некорректные котировки и т.д. отсутствуют. При работе с этими брокерами можно быть уверенным, что результаты торговли зависят исключительно от тебя.

Пронин С. В..

В целом торговля идёт успешно!

Подключился к торговому роботу в конце января 2016 г. Первоначальный депозит был порядка 200 $. За первые две недели торговли депозит увеличился на 40 $.После этого я увеличил депозит на 1000 $. В настоящее время общая прибыль составила порядка 140 $. В целом торговля идёт успешно.

С уважением, Ермолов Ю.А.

Это стабильный заработок!

Занимаюсь торговлей на финансовом рынке довольно продолжительное время, но стабильного заработка так и не видела. Данный робот вызвал интерес, так как мне не обещали заоблачную прибыль. Доверилась сразу и не пожалела - это стабильный заработок, крепкие нервы и масса свободного времени. Советую!

Полина Васильевна

Стабильно 10-30% в месяц!


Торговлей занимаюсь уже давно перепробовал разных роботов, но этот робот SaiSan 2.0 произвел впечатление, уже торгую около 3 месяцев это очень круто, стабильно 10-30% в месяц.

Сергей Левашов

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